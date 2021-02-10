Чинить устройства Xiaomi станет проще

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Похоже, что теперь и Xiaomi начнет официально продавать комплектующие для ремонта устройств

На прошлой неделе Apple объявила о старте программы самостоятельного ремонта Mac и iPhone. Запустят ее в следующем году, а чинить своими руками можно будет iPhone 12 и iPhone 13, а также Mac с процессорами M1. Для выполнения ремонта опубликуют инструкции и можно будет прикупить оригинальные запасные части, а найти их можно будет в специализированном интернет-магазине.

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Программу самостоятельного ремонта и доступа к комплектующим запустит и Xiaomi. Правда, объективно компания не исповедовала как Apple жесткой политики, когда чинить ее технику можно было только в авторизированных мастерских. О том, что Xiaomi может запустить аналогичный Apple проект по самостоятельному ремонту говорит тот факт, что компания на странице индийского подразделения опубликовала пост, в котором заявила об упрощении сервиса.

На данном этапе компания не посвящает в подробности своей инициативы. Учитывая то, что о грядущих изменениях сообщило подразделение компании в Индии, можно предположить, что в этой стране и стартует программа самостоятельного ремонта. Xiaomi также должна опубликовать подробные инструкции по ремонту и предложить возможность приобрести запасные части, а также необходимые для ремонта инструменты. Будет ли программа запущена в других странах и на какие продукты она будет распространяться, сведений нет. Нам остается только ждать официального комментария Xiaomi.

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Источник: twitter