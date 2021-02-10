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Xiaomi 12 Ultra получит камеру, которая умеет все и на высоком уровне

13.03.2022 506 0

Обещают новейший датчик от Sony

Xiaomi 12 Ultra должен стать главным флагманом компании, который в очередной раз продемонстрирует ее решимость стать лидером мобильного рынка. Он должен показать, что компания умеет создавать настоящие флагманы, которые по своему техническому оснащению не только не уступают конкурентам, но и превосходят их.

 

Xiaomi 12 Ultra получит камеру, которая умеет все и на высоком уровне – фото 1

 

В Xiaomi 12 Ultra должны найти свое отражение лучшие флагманские черты: лучшее железо, новации, широкая функциональность и отличные камеры. Компания хочет в очередной раз показать камерофон, который утрет нос многим. Сегодня пришло сообщение, что в качестве главного может использоваться новейший датчик изображения Sony IMX8XX.

 

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Точная модель сенсора неизвестна, но поговаривают, что Sony готовит к анонсу датчик Sony IMX800 разрешением 50-мегапикселей и оптическим форматом 1 дюйм. Предложит ли этот сенсор именно Xiaomi 12 Ultra, неизвестно. Пока это только предположение. Ожидается, что помимо главного сенсора на 50 Мп, смартфон получит ультраширокоугольный модуль на 48 Мп и телеобъектив с аналогичным разрешением с поддержкой 5-кратного оптического зума.  А еще оптика от Leica завершит картину.

 

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Источник: ithome

Xiaomi 12 Ultra
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.03.2022

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Xiaomi 12 Ultra получит камеру, которая умеет все и на высоком уровне