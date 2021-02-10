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Вышла бюджетка Redmi 10C, но только в одной стране

12.03.2022 476 0

Для своего класса интересный аппарат

В модельном ряду бюджетников Xiaomi пополнение. Сегодня компания представила Redmi 10C и этот смартфон не удостоился отдельной презентации, а страничку с ним по-тихому добавили на сайт компании. Интересно, что первой страной, где можно приобрести Redmi 10C стала Нигерия. Впоследствии он появится и на рынках других стран.

 

Вышла бюджетка Redmi 10C, но только в одной стране – фото 1

 

Новинка предлагает дисплей диагональю 6,71 дюйма и разрешением FullHD+ и восьмиядерный процессор Snapdragon 680. В его активе 4 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной с возможностью ее расширения посредством карт microSD. За автономность работы отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.

 

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Руководит работой Redmi 10C фирменная оболочка MIUI 13 на основе Android 11 и на тыльной стороне установили камеру на 50-мегапикселей. Это все характеристики, которые компания озвучила на данный момент. В Нигерии на выбор предложили две версии с 4/64 Гб и 4/128 Гб памяти по цене 170 и 190 евро соответственно.

 

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Источник: xiaomiadictos

Redmi 10C
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 12.03.2022

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Вышла бюджетка Redmi 10C, но только в одной стране