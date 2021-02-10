Xiaomi Civi S станет небольшим апгрейдом Xiaomi Civi

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Больших изменений ждать не стоит

В сети уже мелькала информация, что готовится к выходу преемник Xiaomi Civi, который, как предполагалось, может именоваться Xiaomi Civi 2. Но Digital Chat Station, который известен своими достоверными сливами, сообщил о том, что название у новинки будет иное.

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По его сведениям, новый смартфон будет лишь небольшим обновлением по сравнению с Xiaomi Civi. Именоваться новинка будет Xiaomi Civi S и кодовое ее имя K9E. Это будет тонкий и легкий смартфон с упором на селфи-камеру. Внешний вид не претерпит каких-то кардинальных изменений, но цветовая гамма пополнится белым и розовыми цветами.

Xiaomi Civi S предложит изогнутую по кромкам OLED-панель разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и фронтальную камеру на 32-мегапикселя. Что касается производительности, то за нее будет отвечать процессор Snapdragon 778G Plus. В качестве главного в основной камере предпочтение отдали модулю на 64-мегапикселя и обещана технология быстрой проводной зарядки мощностью 55 Вт.

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Это вся информация, которой с широкой аудиторией поделился источник. Можно строить догадки, что Xiaomi Civi S предложит до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной, аккумуляторную батарею емкостью не менее 4500 мАч и стереодинамики.

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Источник: gizmochina