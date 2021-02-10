Xiaomi 12 Ultra предложит все лучшее от компании

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Xiaomi 12 Ultra станет премиальным флагманом как по характеристикам, так и в плане цены

По итогам прошлого года можно уверенно говорить о том, что распределение наследства де-факто закончено. Одним из выгодоприобретателей стала Xiaomi, которая сумела закрепиться на третьей строчке табеля рангов крупнейших смартфоностроителей. Свою нишу компания хочет занять и в сегменте премиальных устройств. Помочь ей в этом должна номерная серия флагманов и линейка Mix.

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Уберфлагманом компании 2022 года должен стать Xiaomi 12 Ultra, который должны были представить весной нынешнего года. Но последние вести с просторов Поднебесной указывают на то, что флагман покажут во второй половине нынешнего года и он точно будет официально доступен в Европе.

Среди отличительных черт Xiaomi 12 Ultra называют чип Snapdragon 8 Gen 1, созданный силами TSMC. Предположительно, платформу должны именовать Snapdragon 8 Gen 1+, и она будет превосходить «обычную» версию, прежде всего, улучшенными показателями по энергоэффективности.

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Но главный акцент в Xiaomi 12 Ultra сделают на камере с перископическим модулем, который предложит 5-кратный оптический зум. Вполне естественно, что дешевым такой флагман не будет. Ожидаемый прайс в Китае — $940. Не сложно предположить, что в Европе ценник на него может составить не менее 999 евро.

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Источник: notebookcheck