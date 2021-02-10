Ахтунг! Глобальный Redmi Note 11 Pro 5G не умеет записывать видео в 4К!

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Следы удешевления начинают проявляться

Главное преимущество линейки Redmi Note — неплохие характеристики за умеренную цены. Насколько этому «рецепту» соответствует Redmi Note 11 Pro 5G, сделаем выводы уже по результатам тестирования смартфона. Он уже прибыл к нам и мы начали изучать его на предмет возможностей.

Естественно, что мы не обошли вниманием камеру Redmi Note 11 Pro 5G. На тыльной стороне предложили три датчика изображения, которые представляют собой довольно разношерстную компанию: основной, широкоугольный и сенсор для макросъемки. Удивительно, что аппарат один из немногих, где обошлись без сенсора глубины. Упор сделан на то, что в качестве главного используется датчик на 108-мегапикселей, что в теории должно дать чуть лучшую ночную съемку, чем обычно.

О качестве фоточек и видео мы расскажем подробнее в полном обзоре Redmi Note 11 Pro 5G. Сейчас же акцентируем внимание лишь на паре моментов. Оказалось, что прогресс не добрался до смартфона. Увы, но аппарат весьма скромен по части съемки видео. Максимум, что можно выжать — 1920x1080 при 30fps.

Ни о каком 4К речь не идет. Все же от устройства с ценником от $330 ждешь, что он позволит снимать видео в формате 4К. Но вот оптический стаб в Redmi Note 11 Pro 5G есть и подвижная съемка выдает приличный результат. Ждите наш обзор, там мы расскажем все в подробностях и разложим по полочкам.

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