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Эффект размножения на примере Redmi K50

04.02.2022 511 0

Он же POCO F4 5G, он же Xiaomi 12X

Те, кто следит за новостями Xiaomi, в курсе, что компания готовится представить во второй половине февраля линейку Redmi K50. На глобальный рынок она должна прийти с рядом косметических изменений в дизайне и с другим неймингом. Так, базовый Redmi K50 получит название POCO F4 5G. Но, как оказалось, это будет не единственный случай ребрендинга этой модели.

 

Эффект размножения на примере Redmi K50 – фото 1

 

Для рынка Индии смартфону дадут имя Xiaomi 12X. Да, в Китае уже есть модель с таким названием, но эта не тот аппарат, который компания покажет на индийском рынке. По слухам, POCO F4 5G и Xiaomi 12X в качестве аппаратной платформы предложат Snapdragon 870.

 

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О самом Redmi K50 мало что известно. Инсайдеры и сама компания предпочитают акцентировать внимание на Redmi K50 Gaming Edition, анонс которого ждут одним из первых. Смартфону приписывают чипсет Snapdragon 8 Gen 1, приличных размеров систему охлаждения, аккумулятор на 4700 мАч и мощность быстрой зарядки доведут до 120 Вт. Предложат AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2К, фирменную оболочку MIUI 13 и основную камеру с сенсорами на 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп.

 

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Источник: twitter

Redmi K50 POCO X4 5G Xiaomi 12X
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 04.02.2022

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Эффект размножения на примере Redmi K50