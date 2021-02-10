Эффект размножения на примере Redmi K50

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Он же POCO F4 5G, он же Xiaomi 12X

Те, кто следит за новостями Xiaomi, в курсе, что компания готовится представить во второй половине февраля линейку Redmi K50. На глобальный рынок она должна прийти с рядом косметических изменений в дизайне и с другим неймингом. Так, базовый Redmi K50 получит название POCO F4 5G. Но, как оказалось, это будет не единственный случай ребрендинга этой модели.

Для рынка Индии смартфону дадут имя Xiaomi 12X. Да, в Китае уже есть модель с таким названием, но эта не тот аппарат, который компания покажет на индийском рынке. По слухам, POCO F4 5G и Xiaomi 12X в качестве аппаратной платформы предложат Snapdragon 870.

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О самом Redmi K50 мало что известно. Инсайдеры и сама компания предпочитают акцентировать внимание на Redmi K50 Gaming Edition, анонс которого ждут одним из первых. Смартфону приписывают чипсет Snapdragon 8 Gen 1, приличных размеров систему охлаждения, аккумулятор на 4700 мАч и мощность быстрой зарядки доведут до 120 Вт. Предложат AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2К, фирменную оболочку MIUI 13 и основную камеру с сенсорами на 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп.

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Источник: twitter