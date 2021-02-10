Xiaomi 12 все только начинается, Google все поняли и Apple, ну зачем ты так?

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Минувшие дни принесли нам несколько любопытных новостей, которыми мы спешим с вами поделиться. Давайте закрепим в памяти те события, слухи и утечки, которые случились за последние несколько дней.

Реалии таковы, что еще ни один запуск Pixel-фонов не прошел гладко. Проблемы были с каждым из поколений и не избежал этой участи и Pixel 6. Одна из жалоб пользователей — мерцание экрана при нажатии на клавишу питания. Пару дней Google поразмышляла, что она может сделать в этой ситуации и дала простой, но действенный совет — поменьше нажимайте на клавишу. Программно же фичу обещают исправить в декабре. А еще появились подтверждения, что чип Tensor компания Google не создавала с нуля. Без Samsung тут не обошлось.

Забегая наперед инсайдеры сообщили, что набор датчиков в Pixel 7 и Pixel 6a будет идентичен тем, что предлагали предшественники. Выезжать и повышать качество изображений планируют за счет софта.

Сейчас мы живем в мире, где OnePlus и Realme занимаются выпуском электроники. В будущем же эти компании могут попробовать свои силы в создании «гаджетов на колесах». Формально они зарегистрировали только торговые марки для этого рода занятий, а вот увидим ли мы в будущем те же электрокары — вопрос открытый.

Apple же продолжает собирать сливки с рынка смартфонов. Она по-прежнему забирает большую часть выручки себе. Неплохо компании удается зарабатывать и на продажах зарядных устройств, реализация которых выросла в 9 раз! За что хочется выписать респект Купертино, так это за инициативу выдавать iPhone XR на тот период времени, когда iPhone находится в ремонте. Получила продолжение история с салфеткой Apple для протирки мониторов. Выяснили, что по структуре от обычной микрофибры она не отличается и ремонтопригодность у нее никудышная.

Xiaomi 12 начнет сходить с конвейера уже в этом месяце, а инсайдеры успели слить в сеть рендеры POCO M4 Pro 5G. Замахнулась POCO на создание экосистемы, а Redmi успела отметиться анонсом двух носимых гаджетов. Эти и другие новости — на видео. Приятного просмотра!