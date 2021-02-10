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Xiaomi 12S и Xiaomi 12: найдите отличия в дизайне

25.05.2022 534 0

Камера Leica станет фишкой нового флагмана

Не секрет, что компания планирует выпустить усовершенствованные версии Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Они выйдут на рынок как Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro, и сегодня у нас появилась возможность увидеть первый из названых смартфонов. В сеть выложили «живой» снимок Xiaomi 12S.

 

Xiaomi 12S и Xiaomi 12: найдите отличия в дизайне – фото 1 

 

Экстерьер не преподнес сюрпризов, и компания планирует «впихнуть» новую начинку в корпус с дизайном от предшественников. Внешне спутать аппараты при первом взгляде будет элементарно просто, но кое-какое отличие все же есть. На площадку с основной камерой Xiaomi 12S нанесен логотип Leica. Напомним, что всего пару дней назад было официально объявлено о сотрудничестве двух компаний, которые должны возвести мобильную фотографию на новый уровень.

 

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Ожидается, то аппаратной основой Xiaomi 12S станет чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 и в качестве ключевого в основной камере может выступать Sony IMX766 разрешением 50-мегапикселей, а дополнят его сверхшириком и макродатчиком. Есть вероятность, что все усовершенствования и улучшения сведутся к смене аппаратной платформы, установке оптики и алгоритмов от Leica. Возможно, в Xiaomi 12S Pro могут чуть изменить «железо» основной камеры. Высока вероятность того, что Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro будут эксклюзивом для рынка Китая и за его пределы не выйдет.

 

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Источник: xiaomiui

Xiaomi 12S
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.05.2022

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Xiaomi 12S и Xiaomi 12: найдите отличия в дизайне