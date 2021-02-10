Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro дали о себе знать

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Анонс может состояться раньше времени — в ноябре

В последнее время Xiaomi взяла за правило устраивать ранний релиз нового поколения титульного флагмана. Так, презентацию XiaoMi 11 и Xiaomi 12 компания проводила в декабре, спеша одной из первых предложить флагманы с новой топовой аппаратной платформой от Qualcomm. Есть вероятность, что тенденция с ранним релизом продолжится и в этом году.

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Ресурс Xiaomiui, который с завидной регулярностью шерстит разнообразные базы данных, на этот раз нашел информацию о четырех моделях компании в базе данных EMEI. В частности, аппараты с модельными номерами 221113C и 2210132C, которые выйдут в Китае как Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Тогда как смартфоны с индексами 2211133G и 2210132G станут глобальными версиями этих флагманов.

При этом источник сделал интересное предположение. Он считает, что анонс Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro может состояться в ноябре нынешнего года. Естественно, что такое может случиться при условии, что и Qualcomm в этом году поторопится с релизом Snapdragon 8 Gen 2.

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От устройств серии Xiaomi 13 можно ждать AMOLED‑панели с повышенной герцовкой, до 12 Гб оперативной памяти и до 512 Гб постоянной, мощность быстрой зарядки возрастет до 150 Вт и есть вероятность, что здесь предложат датчик изображения на 200 Мп.

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Источник: mydrivers