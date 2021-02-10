Xiaomi 12T Pro: 200 мегапиксельный монстр получил глобальную MIUI 14

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В преддверии анонса серии Xiaomi 13 предыдущий СУБфлагман получает MIUI 14

Xiaomi 12T Pro стал первым смартфоном компании с камерой в 200 Мп. Он был анонсирован в октябре 2022 года и до сих пор активно продается на рынке. Выходил он из MIUI 13 на базе Android 12 на борту и это его первое крупное обновление. Наличие мощного процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1 дает понять, что жизненный путь этого аппарата только начинается и он получит еще как минимум два обновления андроида и условную MIUI 17.

Новая версия фирменной оболочки привносит много оптимизации по быстродействию, дизайну и работе с памятью. MIUI 14 базируется на Android 13 и также включает все преимущества новой версии зеленого робота, такие как новые инструменты для повышения безопасности и конфиденциальности. В настоящее время доступна только глобальная версия под названием V14.0.1.0.TLFMIXM для установки через сервисное меню recovery и загрузить ее можно по этой ссылке .

Также хочу обратить ваше внимание, что прошивка для европейского региона уже доступна в варианте Fastboot, то есть устанавливается в один клик из меню телефона. Если ваш смартфон родом из "Старого мира" то по той же ссылке вы сможете найти и варианты прошивки для него. Пишите свои отзывы от использования новой оболочки и о возможных проблемах с которыми вы столкнулись, потому что довольно часто вижу в комментариях отзывы о быстром разряде батареи и проблемах с работой NFC. Интересно то ли это массовое явление, то ли частные случаи.

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Источник: mifirmware