Коллаборация Xiaomi и Leica: новый уровень мобильной фотографии

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Главы двух компаний рассказали о сотрудничестве

Вчера Xiaomi официально объявила о сотрудничестве с известным фотобрендом Leica. Новость вызвала бурную реакцию и обсуждение в сети. Главы двух компаний посчитали необходимым прокомментировать партнерство. Так, генеральный директор Leica Матиас Харш заявил, что между компаниями заключено соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве. Он также подтвердил, что совместными усилиями создан флагман, «который совершит огромный прорыв в области обработки изображений».

При этом он дал четко понять, что одним наклеиванием шильдика Leica и добавлением фильтров от немецкой компании дело не завершится. Проводится серьезная работа на уровне софта и аппаратной части, и в планах ежегодный выпуск флагмана, где камера будет создаваться с участием Leica.

Свой комментарий дал и глава Xiaomi Лэй Цзюнь, опубликовав большой и пространственный пост. К сожалению, конкретики в нем нет, все ограничилось обещанием чего-то грандиозного и ради этого была проделана огромная работа. Он подтвердил, что первый смартфон с камерой от Leica выйдет в июле.

Совместно с немецкой компанией выбрано новое направление развития камерофонов и последний флагман компании покажет, какой путь выбран. Компания Leica была выбрана неслучайно. У нее накоплен большой опыт, который пригодится в совместной работе в создании оптики, обработке изображений и визуализации. Команда экспертов Leica прибыла в Китай, чтобы плечом к плечу работать над достижением поставленных целей.

Дальше Лэй Цзюнь посчитал необходимым сообщить, что он сотрудники Leica даже устроили ему индивидуальный курс по созданию фото. И мобильная фотография увлекла его. Теперь он стал заядлым фотографом, который нацелен делать фоточки везде и всегда.

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Источник: sparrowsnews