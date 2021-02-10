Xiaomi 13 Ultra получит новую оптику Leica Summicron и выйдет в апреле

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Новый фотофлагман уже на подходе

Компания Xiaomi в прошлом году начала сотрудничать с известным производителем профессиональной фототехники Leica. И кто бы ни говорил что это просто маркетинг и надпись возле камеры, Xiaomi 12S Ultra действительно делал импозантные снимки. В этом году мы ждем преемника этой модели под названием Xiaomi 13 Ultra.

На своей официальной странице в twitter Leica выложила небольшое письмо с описанием сотрудничества с Xiaomi. В нем указывается, что новый смартфон получит чрезвычайную оптику Summicron и это будет касаться всех модулей, а не только основного.

Также в этом письме подтвердили слухи, что смартфон выйдет в апреле, хотя точной даты так и не назвали. Мы уже знаем большинство основных характеристик Xiaomi 13 Ultra:

• Панель Samsung E6 LTPO AMOLED с разрешением QHD+

• Переменная частота обновления 1-120 Гц

• Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC

• Запись видео 4K 60FPS HDR

• USB Type C 3.0 вместо 2.0

• Аккумулятор 4500-4800 мАч

• Быстрая проводная зарядка 90 Вт + беспроводная зарядка 50 Вт

• Спутниковая связь

• Стереодинамики

Камеры:

• Основное разрешение 50 МП (IMX989, 1-дюймовый датчик) с OIS + объектив 2G-6P + переменная диафрагма

• 50 МП UltraWide (IMX858, 1/1,75 дюйма)

• Телефото 50 МП (IMX858 с 3-кратным увеличением, 1/1,75 дюйма)

• Перископ 50 МП (IMX858 с 5-кратным увеличением, 1/1,75 дюйма)

• dToF (прямой датчик полета).

• 120-кратное увеличение с улучшенным качеством 50-кратного увеличения

Судя по сухим цифрам ширик и телефото модуль здесь немного хуже чем у Oppo Find X6 Pro, но оптика и алгоритмы тоже имеют огромное значение. В этом году битва фотофлагманов будет очень упорна и наблюдать за ней одно удовольствие. Кстати, в апреле он выйдет на китайском рынке, а глобальный релиз обещают в течение нескольких следующих.

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Источник: twitter