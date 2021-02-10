Xiaomi 13 Ultra – настоящий хит! в разы популярнее 12S Ultra

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Интерес к новому фотофлагману Xiaomi 13 Ultra превысил все ожидания

Официальные продажи Xiaomi 13 Ultra начнутся только завтра, 21 апреля, но первая информация от инсайдеров показывает, что компания смогла пробудить интерес у пользователей своей новинкой.

Известный инсайдер Digital Chat Station со ссылкой на своих коллег, приближенных к каналам продаж, сообщил, что количество официальных предзаказов Xiaomi 13 Ultra выросло более чем в три раза за аналогичный период сбора предзаказов на Xiaomi 12S Ultra. Спрос в китайском магазине JD вообще больше в невероятных 7 раз!

И хочу заметить, что это лишь статистика на внутреннем рынке, а, в отличие от прошлогодней модели, нынешний фотофлагман будет продаваться на глобальном рынке. Конечно цена там будет не так привлекательна как в Китае, но и конкуренты там стоят так же, поэтому это не сильно повлияет на спрос.

По словам инсайдера, такой результат превысил его ожидание и основными причинами успеха он назвал именно привлекательную цену и очень хорошую репутацию предыдущей модели, действительно зарекомендовавшей себя как ультимативное фото решение.

Да и будем откровенны, промо кампания на этот смартфон также была на самом высоком уровне, интерес подогревали постоянно в течение длительного времени. Более подробно о Xiaomi 13 Ultra можно в нашей фотографии с анонсом по этой ссылке

Судьба Xiaomi камерофонов с дюймовыми матрицами и до этого была внушительна, а теперь она укрепит свои позиции еще больше. С нетерпением ждем реальных тестов от журналистов по сравнению с конкурентами в реальных условиях.

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Источник: weibo