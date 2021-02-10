Xiaomi 13 Ultra в двух цветах на официальных фото и видео

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Настоящий флагман показали на фото и видео

За день до официального анонса компания Xiaomi выложила в сеть россыпь официальных фото Xiaomi 13 Ultra и даже короткий видеотизер.

На предыдущих ливнях они скрывали холм и выбирали ракурсы с которых его не видно, но пора показать его во всей красе. И вы знаете, не все так плохо. Да, дизайн необычный и немного странный, но, по моему мнению, он довольно привлекателен. Есть в смартфоне какая-то харизма, сразу понимаешь, что перед нами что-то уникальное.

Компания отмечает, что дизайн был создан на основе серии M камер Leica, история которых тянется с 1954 года. Корпус Xiaomi 13 Ultra надежно защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

Металлическая рамка по словам компании стала в 4 раза более устойчивой к изгибу, задняя крышка из искусственной кожи защищает от царапин и отпечатков пальцев. Это сделано для того, чтобы вы могли брать смартфон с собой в любые сложные условия и делать невероятные фото и видео на память.

Неизвестной осталась только цена, и ее мы точно узнаем уже на презентации 18 апреля.

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Источник: weibo