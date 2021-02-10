Xiaomi 13 Ultra в новых ярких цветах! Невероятная камера и стильный аксессуар

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Новые яркие цвета Xiaomi 13 Ultra по завещаниям Leica

На днях по сети прокатились слухи, что компания Xiaomi планирует расширить цветовую гамму камерофона Xiaomi 13 Ultra.

Эти слухи оказались не безосновательными, сегодня компания официально представила три новых ярких цвета своих суперфлагманов: "Starry Sky Blue"(синий), "Cabernet Orange"(оранжевый) и "Ginkgo Yellow"(желтый).

Компания понимает, что такие цвета хоть и выглядят очень привлекательно, не смогут продаваться такими же тиражами как основные. Именно поэтому такие цвета станут лимитированными версиями, и предназначены они эксклюзивно для рынка Китая.

Предзаказы на яркие Xiaomi 13 Ultra уже запущены, а в магазинах эксклюзивы появятся 6 мая в единой конфигурации на 16/512 ГБ. Стоят они так же, как и базовые цвета, ловкие перекупы точно не упустят возможности привезти их и в нашу страну со своим немаленьким интересом.

Модники и модницы всегда любили столь необычные смартфоны и такие варианты даже по спекулятивной цене найдут своих покупателей. Пишите в комментариях, а какого цвета ваш смартфон и любите ли вы яркие цвета гаджетов?

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Источник: weibo