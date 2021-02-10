Xiaomi 13 Ultra от Realme всего за $250, зачем платить больше?

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Хорошие художники копируют, большие — воруют.

Еще одно шпионское фото топовой версии будущих среднебюджетных хитов Realme 11 Pro+ напомнило нам о том, что китайцы все же очень любят копировать. И если раньше они ссужали внешность у корейцев и американцев, то в последнее время не брезгуют и разработками собственных соотечественников. Чтобы вы лучше понимали о чем идет речь, сначала посмотрите на самое фото.

На первых слитых тизерах мы видели сходство блока камер и цвета с Xiaomi 13 Ultra, но теперь мы видим еще похожую кожаную текстуру задней крышки. Но присмотревшись внимательнее стало понятно что смартфон разрабатывали похожим именно на предшественника – Xiaomi 12S Ultra (на фото снизу он слева)

Точно такой вид камеры, сгибы задней крышки и дисплея. Непонятным элементом является декоративная полоска на Realme, такой элемент мы видим впервые и непонятно есть ли у нее какой-то дополнительный функционал кроме чисто визуальной красоты.

Бюджетный вариант камерофона точно найдет много поклонников, если реальный результат будет таким, как обещают Realme. Многие люди не могут себе позволить дорогой гаджет, но от крутой камеры при прочих равных точно бы не отказались. Так что с нетерпением ждем релиз смартфонов и реальные тесты.

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Источник: weibo