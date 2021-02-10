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XIAOMI 13T И 13T PRO ПОЯВИЛИСЬ НА IMEI И ИХ ЗАПУСК СТАЛ НА ШАГ БЛИЖЕ﻿

﻿Слухи о Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro ходили уже некоторое время, но официального подтверждения они не получили.Смартфоны оснащены процессорами MediaTek и, как ожидается, выйдут в сентябре.Накануне запуска серия Xiaomi 13T была замечена в базе данных IMEI, что свидетельствует о быстром запуске.Подробности следующие.﻿





Серия Xiaomi 13T предлагает настраиваемую камеру Leica, процессор MediaTek и многое другое.

Xiaomi 13T появился в базе данных IMEI с номерами моделей "2306EPN60G" и Xiaomi 13T Pro "23078PND5G" Как всегда, никакой другой информации о будущих телефонах не было указано, ожидается, что оба смартфона будут работать под управлением MIUI 14 на базе Android 13 из коробки.

Недавние сообщения показали, что Xiaomi 13T и 13T Pro будут оснащены AMOLED-дисплеями CrystalRes с частотой обновления 144 Гц. Согласно недавнему списку Geekbench, модель Pro, которая получила название Redmi K60 Ultra, будет оснащена процессором MediaTek Dimensity 9200+. Ожидается, что более длинная версия, название которой неизвестно, будет оснащена 4-нм процессором.﻿





Также, по слухам, Xiaomi 13T будет доступен с конфигурацией 8 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ памяти, в то время как Pro-версия может иметь конфигурацию 12 ГБ оперативной памяти + 512 ГБ памяти. Xiaomi имеет камеру, настроенную Leica, поэтому можно ожидать хороших фотографий, в то же время с аккумуляторами на 5000мАч, 13T и 13T Pro должны поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт и 120 Вт соответственно.﻿





Как сообщается, Xiaomi 13T будет стоить 599 фунтов стерлингов (примерно 773$) и будет доступен в черном цвете, тогда как 13T Pro может быть доступен в луговом зеленом цвете за 799 фунтов стерлингов (примерно 1031$). Оба смартфона появятся на мировых рынках 1 сентября.﻿

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Источник: gizmochina