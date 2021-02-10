Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro появились в румынском магазине с ценой €665/€945 и некоторыми характеристиками

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ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕНЫ﻿﻿

Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro будут представлены 26 сентября, но уже сейчас румынский розничный магазин раскрыл некоторые характеристики и цены на смартфоны.



Данные магазина про Xiaomi 13T Pro подтверждают 6,67” дисплей с разрешением 1220 x 2712 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Телефон оснащен 20 МП передней камерой и оптическим сканером отпечатков пальцев под дисплеем. Указанные размеры 162,2x75,7x8,5 мм и вес 200 г.



Конфигурация Xiaomi 13T Pro включает процессор MediaTek Dimensity 9200+, до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопитель. Смартфон имеет основную камеру 50 МП, телефотомодуль 50 МП, сверхшироугольник 12 МП и оптику Leica, а также аккумулятор на 5000 мАч. В магазине на Xiaomi 13T Pro выставлен ценник 4699 леев ($1015/€945).



Xiaomi 13T на сайте отличается процессором Dimensity 8200 Ultra, несколько меньшим весом (197 г) и ценой 3299 леев ($713/€665).

Источники: eMAG, GSMArena