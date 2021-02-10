Xiaomi 14, HyperOS и Watch S3 представят 26 октября – официально
Xiaomi 14 – уже через 3 дня
CEO Xiaomi Лей Джун объявил в Weibo, что флагман будет представлен 26 октября в 14:00 по киевскому времени вместе с новой HyperOS и часами Xiaomi Watch S3. Глава компании назвал предстоящее событие скачковым обновлением, важным моментом, знаменующим переход Xiaomi в новое десятилетие.
Опубликованный постер дает частичное представление о дизайне серии Xiaomi 14. На нем заметна плоская металлическая боковая рамка. Прямоугольная форма смартфона с закругленными углами дополняется блоком камеры такой же формы. Изображение похоже на рендеры Xiaomi 14 Pro , обнародованные ранее:
Утечка постера младшего флагмана тоже появилась недавно :
Анонсированная недавно Xiaomi HyperOS имеет целью комплексное сочетание опыта пользователя смартфона, автомобиля и умного дома. Обновление может свидетельствовать о глобальных изменениях в экосистеме Xiaomi.
Одним из интереснейших аспектов предстоящей презентации является сотрудничество Xiaomi с Leica в создании оптики для мобильного фото. Любители фотографии могут рассчитывать на инновации и большее совершенство.
Часы Xiaomi Watch S3 предложит интересный функционал безеля, качественный дисплей, отличную производительность и изысканный дизайн. Часы будут интегрированы с HyperOS.
Источник: Sparrows News