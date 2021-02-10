Xiaomi 14 может дебютировать глобально за несколько месяцев на MWC 2024
044ФЛАГМАН ИДЕТ НА ЗАПАД
По новым данным, смартфон Xiaomi 14 может быть представлен на глобальном рынке во время Mobile World Congress 2024, который пройдет с 26 по 29 февраля в Барселоне.
Вероятно, анонс состоится 25 февраля – за день до начала выставки, как делают некоторые бренды. Ожидается, что одновременно с глобальной премьерой состоится и анонс для Индии. Напомним, что предшественник Xiaomi 13 тоже дебютировал на MWC в феврале 2023 года. Так что Xiaomi, похоже, продолжает эту традицию.
Xiaomi 14 отличается компактным квадратным дизайном, IP68, экраном 1.5K 120 Гц, тройной камерой с оптикой Leica и Snapdragon 8 Gen 3. Этот набор должен понравиться и западным потребителям.
Итак, уже в начале 2024 флагман Xiaomi 14 может дебютировать на мировой арене. Остается ждать официального подтверждения компании.
Источник - gizmochina