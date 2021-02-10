Xiaomi 14 может дебютировать глобально за несколько месяцев на MWC 2024

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044ФЛАГМАН ИДЕТ НА ЗАПАД

По новым данным, смартфон Xiaomi 14 может быть представлен на глобальном рынке во время Mobile World Congress 2024, который пройдет с 26 по 29 февраля в Барселоне.

Вероятно, анонс состоится 25 февраля – за день до начала выставки, как делают некоторые бренды. Ожидается, что одновременно с глобальной премьерой состоится и анонс для Индии. Напомним, что предшественник Xiaomi 13 тоже дебютировал на MWC в феврале 2023 года. Так что Xiaomi, похоже, продолжает эту традицию.

Xiaomi 14 отличается компактным квадратным дизайном, IP68, экраном 1.5K 120 Гц, тройной камерой с оптикой Leica и Snapdragon 8 Gen 3. Этот набор должен понравиться и западным потребителям.

Итак, уже в начале 2024 флагман Xiaomi 14 может дебютировать на мировой арене. Остается ждать официального подтверждения компании.

Источник - gizmochina