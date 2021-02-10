Xiaomi 14 Pro унизит Apple и Samsung, Pixel 8 Pro удивил скрытыми фишками, а Huawei поймали на мошенничестве

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ДАЙДЖЕСТ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ

Звездой на этой неделе стала компания Google со своей презентацией новой линейки смартфонов Pixel 8 и сопутствующих гаджетов экосистемы. Корпорация добра действительно смогла удивить и даже не рассказала на презентации обо всех фишках новинок, хорошую пачку интересных нововведений раскопали уже первые обозреватели.



Но кроме этого события мы с вами видели активность в инфополе и других компаний. Apple каким-то "магическим" патчем починила перегрев новых iPhone, инсайдеры зажгли просто невероятные характеристики будущего Xiaomi 14 Pro, который просто разрывает всех конкурентов, по крайней мере, на бумаге.





Компания OnePlus начала немного угловатый аттракцион "случайных" ливней своего первого сложного смартфона OnePlus Open. Раскрылся небольшой обман Huawei по поводу их новых полностью отечественных чипов, а Samsung показала свою фанатскую линейку устройств и рассказала о грандиозных планах на рынок гейминга.

Ну и конечно не обошлось без очередной проделки бешеного миллиардера Маска и новостей из соседней сверхдержавы, которая постоянно "отрицательно развивается" и каждый раз превосходит сама себя.





Обо всем этом и многом другом смотрите в нашем дайджесте новостей за неделю на нашем YouTube канале: