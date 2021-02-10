Xiaomi 15 обещает революцию, Motorola захватывает рынок, а работы уже начали войну против людей

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﻿﻿ДАЙДЖЕСТ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ

Поздравляю, друзья. Это наш последний выпуск новостей в 2023 году, и первое, что я хочу сказать вам – это спасибо! Спасибо всем, кто прямо сейчас защищает нашу страну на фронте. Благодарю каждого, кто сделал донат, и таким образом приблизил нашу общую победу. Спасибо за каждый ваш лайк, комментарий и репост, которые продвигали украиноязычный контент в YouTube.

И отдельное спасибо за поддержку нашего канала в то время, когда мы нуждались в этом больше всего. Только представьте: до начала полномасштабной войны более 70% аудитории нашего канала не понимали украинский язык. Конечно, это была преимущественно русская, а также Казахстан, Азербайджан, Армения, Грузия и другие.

Но, несмотря ни на что, ровно год назад я принял решение полностью перейти на украинский язык, и таким образом сознательно потерять более 70% просмотров, а вместе с этим и рекламодателей. Но, несмотря на то, что мой украинский был, мягко говоря, далек от идеала, вы поддержали меня так, как я и не ожидал. По сути вы спасли этот проект, и вся наша команда безгранично вам благодарна.





Что ж, а теперь к новостям!



2023 год был очень технологичен: бум искусственного интеллекта, всевозможные работы и причудливые электромобили. Последняя его неделя тоже держалась в темпе: оказалось, что чуть не произошло восстание роботов, как в «Терминаторе». И причастный к нему – ну, угадайте кто? Конечно, Илон Маск, который наверняка стал самым отвратительным персонажем технического мира в этом году.

На производстве Tesla в Техасе робот решил ударить программиста. Муж получил ранения, даже пролилась кровь. Но в лучших традициях Tesla ему не дали даже больничный. И знаете, в чем прикол? Tesla скрывала этот случай два года, о нем стало известно только сейчас. Удивляться нечему: соблюдение правил безопасности – давняя беда предприятий Маска.

– Сатоша, а ты завел бы себе работа?

– Ну, если красивый и мало ест…

Кстати, вы задумывались, сколько едят все эти работы и искусственные интеллекты? Конечно, не попкорна, а электричества. По оценкам инженеров Microsoft, процессор NVIDIA H100, рассчитанный на 700 Вт, потребляется как среднее американское домохозяйство. Через год все такие процессоры потребляют как полуторамиллионный американский город. А если учесть чипы, выпущенные в следующем году, их потребление превысит потребности некоторых стран, как Грузия или Литва.

А вот интересно, почему почти через год лихорадки искусственного интеллекта голосовые помощники Google и Siri не получили самые современные языковые модели? Это же какие бы были собеседники! И еще один вопрос – а почему мы разговариваем с пультами от телевизоров, смартфонами или колонками?

Не интереснее ли было говорить с роботом, который хотя бы немного походил бы на какое-то живое существо или человека? Наверное, именно так рассуждали в LG, когда создавали AI Robot – домашнего интеллектуального помощника с подобием лица и ножек, имеющих колеса.

робот от LG в нашем воображении

Робот ездит сам собой по квартире и может не только разговаривать на разные темы, но и контролировать технику через систему умного дома, поддерживать климат в доме, или даже патрулировать помещения и сообщать об открытых окнах, неотключенном свете или других домашних приключениях.

Он распознает лицо и идентифицирует жителей, встречает хозяина у дверей, сообщает о плохой погоде. Раньше помощники были только в фантастических фильмах, и вот будущее уже наступило! Это маленькое чудо официально покажут на CES 2024 году.

робот от LG на самом деле)

Но мы что-то забыли о смартфонах. Какие технологии готовят нам производители? Если я скажу, что телефоны могут получить более яркие экраны, да при этом меньше потреблять и больше держаться на аккумуляторе – поверите? Если нет, то зря: разработчик OLED-технологий компания UDC отчитывалась о готовности к коммерческому производству технологии PHOLED.

Чтобы не погружаться в технические детали, скажу, что она позволит OLED-экранам почти не излучать тепла и не потреблять лишнего заряда аккумулятора. Наиболее неэффективные для этого синие светодиоды смогут излучать как свет не 25% полученной энергии, а почти 100%.

Есть два пути, как это можно использовать. Первое – создать ну очень яркий экран. Все эти современные 3000 нит и более будут спокойно отдыхать в уголке. Но это, скорее, актуально для телевизоров – современные смартфоны имеют в принципе нормальную яркость. Другой способ – оставляем экраны такими, как есть, но при этом они потребляют гораздо меньше. Это именно то, что нужно для смартфона!

Он не будет нуждаться в большой толстой батарее, чтобы работать дольше. И здесь тоже есть два пути: создавать телефоны с большим запасом автономности или более тонкие. Скорее всего, производители воспользуются всеми этими возможностями в разных моделях.

К тому же без лишнего нагрева дисплеи станут более качественными и будут работать дольше. Говорят, Samsung и LG уже готовят производство для этой технологии. Но я не думаю, что мы увидим такие смартфоны уже в следующем году – иначе все уже рекламировали бы это.

Пожалуй, главный анонс недели, по крайней мере, для Xiaomi, не связан со смартфонами. Компания официально представила свой первый электромобиль Xiaomi SU7.

Из ее характеристик больше всего «вау» – это заявленная скорость подзарядки. Через 5 минут аккумулятор пополняется на 220 км, за 15 минут – на 510 км. Но не забывайте, что у нас есть дела с Xiaomi, у которой заявленная скорость зарядки устройств еще ни разу не совпадала с фактической. Со всем тем, даже если зарядка будет длиться вдвое дольше, то есть 500 км за пол часа, то это все равно очень круто!

Кстати, поскольку автомобиль работает на базе HyperOS (т.е. по сути это обычный MIUI), то я вполне предполагаю, что на его мультимедийной системе, или даже прямо на панели приборов, иногда может появляться рандомная реклама. А почему нет?

Сяомисты, как всегда, полезут отключать лишние системные процессы, устанавливать модификации, затем оно заглючит, перезагрузится где-то на перекрестке, или просто зависнет во время движения.

Жизнь с Xiaomi - она такая смущающая и непредсказуемая, просто кайф)))



Но не единственным автомобилем отличился китайский конвейер. На этот раз официально было представлено, а в Индии уже даже поступил в продажу смартфон POCO M6 5G, и по моему мнению, по крайней мере на бумаге, это один из лучших аппаратов за свои деньги, а именно - 115 долларов за версию 4/128.

Правда, практически на всех официальных рекламных изображениях почти отсутствует рамка под дисплеем, и это, конечно, типичное китайское налюбилово, сразу характеризующее Xiaomi как бренд второго сорта.

Согласитесь: очень сложно уважать компанию, которая настолько откровенно пытается обмануть тебя, продавая явно совсем не то, что обещает в рекламе.

Тем не менее, за 115 долларов смартфон действительно крут. И если вам интересно, буквально на днях на нашем сайте Andro-News.com появился полный обзор этой модели вместе со всеми тестами.

Но это еще не всё. Несмотря на недавний анонс смартфонов Xiaomi 14 и 14 Pro, в сети уже появилась информация о следующем поколении этой линейки – Xiaomi 15 и 15 Pro. Все, что известно – можно просмотреть по этой ссылке









Помните, была когда-то такая компания – Huawei? Так вот, на этой неделе она представила сразу четыре новых смартфона: nova 12, 12 lite, Pro и Ultra.

Их подробные характеристики и цены можно прочитать в этой фотографии , а я должен сказать, что, на мой взгляд, аппараты довольно неплохие. Да, возможно немного дорогие, но Huawei никогда и не были дешевыми. Ну и, учитывая, что версия лайт даже получила процессор Snapdragon 778G, то можно сделать вывод, что у Huawei пока осталась лишь одна серьезная проблема - это отсутствие Google-сервисов.

Однако есть еще одна компания, которая шаг за шагом, не спеша, но очень уверенно делает "камбек" в смартфонный бизнес – это Motorola.

Генеральный директор мобильного подразделения lenovo сообщил, что раскладушка Moto Razr имела в этом году значительный успех на мировом рынке, и это положительно повлияло на дальнейшие планы компании. Уже в следующем году нас будет ждать более широкий ассортимент крутых новинок, и основной акцент будет сделан на искусственный интеллект.

Что ж… раскладушка Moto Razr – это, конечно, прикольно, но лично для меня смартфоном года стал Moto Edge 40 . И если в следующем году компания предложит еще больше таких классных смартфонов, то, собственно, я буду только рад.



На этой неделе Honor представила смартфон 90GT – и это довольно неплохой аппарат. В корпусе с необычным блоком камер – Snapdragon 8 Gen 2, дисплей 120 Гц 2600 нит, хорошая камера и зарядка на 100 Вт. А 10 января должен получиться Honor X50 Pro 5G, которого называют конкурентом Poco F5 Pro. За соответствующую цену телефон с батареей 5800 мАч, экраном 1.5K и процессором Snapdragon 8+ может стать хитом.



Последний выпуск новостей 2023 года подходит к концу, так что по традиции, под финал, для поднятия настроения, я отложил для вас подборку абсурдных, иногда смешных, или по крайней мере просто интересных новостей.



Начнём с напоминания о войне. Австралия решила утилизировать 45 современных вертолетов вместо того, чтобы отдать их Украине по официальному запросу. Мол, эта модель опасна.

Да, однажды был инцидент с гибелью 4 членов экипажа, двигатель имеет некоторые проблемы, также есть проблемы с коррозией. Но, ребята, стоп! Не буду утомлять вас техническими, но это вертолеты 21 века, разработанные по всем стандартам НАТО. Благодаря углеродному покрытию они почти незаметны для радаров! А благодаря своему оснащению они в некоторых случаях спасали жизнь экипажа.

Советские Ми, которыми преимущественно пользуются силы обороны Украины – настоящие корыта по сравнению с ними. Так может не нужно так? Ирония в том, что вертолеты настолько крепкие, что их не могли разрезать имеющимся оборудованием, поэтому просто разбирали и закапывали части в землю. Нет слов!

А вот вам еще одна странная новость, которую я вообще никак не могу объяснить: китайская таможня задержала мужчину, пытавшегося провести в Китай 108 смартфонов Google Pixel, спрятанных внутрь аккумулятора для инвалидной коляски.

И тут я что-то чуть-чуть сломался… Я понимаю, когда провозят айфоны, но Пиксели??? Нафига?!!!... В Китае не работают сервисы гугл! Что они будут делать с этими смартфонами? Если собираются продавать обратно европейцам, то, может, не стоит вообще завозить их в Китай, рискуя попасть в тюрьму? Короче, какая странная ситуация. Хотел бы я знать, что происходит.



Эпический фейл в этом месяце испытал американец по имени Деметриус Полихрон. Этот мужчина является автором фанфика по мотивам «Властелина колец» Джона Толкина. Его книга продавалась в магазинах, включая Amazon.

И продавалась бы до сих пор, если бы в голову автора не пришла «светлая» идея. В апреле этого года он подал судебный иск в Amazon и фонд потомков Толкина. Мол, в сериале «Перстные власти» были использованы его персонажи! За это он хотел 250 млн долларов. Наглость, которая просто не знает предела!

История завершилась в декабре: очевидно, что мистер Полихрон ничего не отсудил. Более того, остался виноват кучу денег и получил запрет издавать свои произведения. Толкин Эстейт подала встречный иск, по результатам которого мужчина должен возместить организации 134 тысяч долларов судебных издержек, а его книга оказалась под полным запретом с требованием уничтожить все печатные или электронные экземпляры где угодно. Также «автору» запретили создавать какие-либо ее продолжения. Что здесь можно сказать: пацан шел к успеху, но что-то пошло не так.

И наконец последняя новость: 24-летний итальянец Марио, находясь под домашним арестом, настолько сильно не хотел праздновать Рождество наедине, что не выдержал, сбежал из дома и уехал прямо в тюрьму, уговаривать охранников впустить его, чтобы отбывать остаток своего наказания в камере. вместе с другими заключенными.

Конечно, охранники были озадачены такой просьбой и потому сразу же вызвали полицию, которая отвезла парня обратно домой и теперь за побег из-под домашнего ареста парень снова предстанет перед судом.

Разве не новогоднее чудо? Чувак загадал желание, и теперь оно точно сбудется!)))



А вам я желаю, чтобы все ваши новогодние желания сбывались, новый год был значительно лучше предыдущего и, самое главное, принес всем нам такую долгожданную победу и мир.





