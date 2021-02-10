Xiaomi 15 в разработке, Digital Chat Station раскрывает подробности об экране

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Лучший экран, узкие рамки, ﻿﻿Snapdragon 8G4﻿

После запуска Xiaomi 14, компания работает над своей следующей флагманской серией. По словам информатора Digital Chat Station, Xiaomi 15 сейчас находится в стадии разработки, также он раскрыл некоторые подробности.



Как отмечает источник, Xiaomi 15 будет иметь сверхузкие рамки (BM 0,6 мм) со всех сторон. Ожидается, что улучшится максимальная полноэкранная яркость. Также известно, что Snapdragon 8G4 должен быть большим. Предварительно можно говорить о том, что процессор будет выпущен в конце 2024 года.



Помимо деталей спецификаций докладчик также отметил, что новый флагман (актуального поколения, Xiaomi 14 Ultra) будет представлен в первой половине следующего года.



Информатор также поделился основными характеристиками дисплея будущего Xiaomi 15: он оснащен 6,36” OLED-дисплеем CSOT LTPO (таким как Xiaomi 14 и 13), который предлагает разрешение экрана 1,5 КБ, частоту обновления 120 Гц и максимальную яркость 1 болт на весь экран. Говорят, что смартфон получит ультратонкие рамки, а энергии потребляет на 15-20% меньше.



Поскольку до запуска серии Xiaomi 15 осталось много времени, все еще может измениться, а также появятся новые детали.﻿

Источник: TheTechOutlook