Xiaomi 15 Ultra и 15 Pro получат ультразвуковой сканер отпечатков под экраном

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НОВЫЕ ФИШКИ

Китайский информатор Smart Pikachu рассказал о возможных нововведениях в будущих флагманах Xiaomi 15 Ultra и 15 Pro – ультразвуковой сканер отпечатков под экраном.

В отличие от оптического ультразвуковой сканер создает 3D-карту отпечатка с помощью звуковых волн. Это обеспечивает более высокий уровень точности и безопасности, а также работает лучше с влажными или грязными пальцами.

О преимуществе ультразвуковых сканер можно говорить долго, они более безопасны и менее чувствительны к несовершенствам поверхности. Оптический сканер отпечатков пальцев это фактически фотографирование вашего отпечатка, так что на сверхвысокий уровень безопасности параноикам в нынешнем поколении рассчитывать не стоит.

Xiaomi 14 использует оптический сканер, поэтому переход на ультразвуковой 15 Pro и Ultra - существенное улучшение. Это будет соответствовать трендам премиум-смартфонов, таких как Galaxy S24 или Find X7 Ultra.

Xiaomi 15 Ultra и 15 Pro также получат новый Snapdragon 8 Gen 4 и другие топовые характеристики. Выход серии 15 ожидается в октябре этого года. Вы ждете нового Xiaomi? Или все же интереснее Redmi Note 14?

Источник - weibo