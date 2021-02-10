Xiaomi Band 8 Pro – самый стильный, функциональный и недорогой

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Правда, кто покупает Xiaomi для отслеживания здоровья?)

Xiaomi презентовала старшую модель семейства Band 8, с приставкой Pro, являющейся наследником Xiaomi Band 7о, а также младшего Band 8.



Одним из основных преимуществ новинки является прямоугольный 1,74-дюймовый OLED-дисплей, частота обновления 60 Гц, высокая плотность пикселей (336 PPI) и высокая яркость до 600 нит. Кстати, браслет оснащен датчиком, помогающим устанавливать автоматическую яркость дисплея в окружающую среду. О циферблатах и говорить, 100 вариаций "с завода" и большое количество от фанатов уже через несколько дней после запуска.











В отличие от младшей модели, Xiaomi Band 8 Pro имеет металлическую основу, что придает ему премиальное ощущение на руке. Цвета два – серебристый и серый. Для большей кастомизации ремешки можно легко менять благодаря быстросъемной системе. Выбор ремешков действительно богат, включая нержавеющую сталь. Дизайн в этом браслете, пожалуй, самый лучший среди всех фитнес браслетов.





Среди функций отслеживания здоровья есть модуль мониторинга измерения пульса и уровня кислорода в крови. Возможность отслеживать сон, уровень стресса и менструальный цикл у женщин.









Также, большим преимуществом старшей модели является поддержка GPS, с помощью которой можно точнее отслеживать свои спортивные тренировки, такие как бег, велосипедный спорт, плавание, йогу и футбол. В Китае цена приятная, браслет доступен по цене от 399 юаней, что примерно равняется 50 евро.





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Источник: xiaomiui