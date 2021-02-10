Xiaomi чистит ряды бета-тестеров MIUI. Изгнанные негодуют

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Не отправляешь Xiaomi отчет о багах и ошибках в MIUI — освободи место тем, кто это будет делать

В последнее время терпение фанатов Xiaomi иссякло, и они перестали терпеть то, что компания откровенно косячила с MIUI. Лавина жалоб долетела до компании, и она вынуждена была извиниться за вал проблем, которые существуют в фирменной оболочке. На фоне недовольства стабильностью работы MIUI, в Китае разгорается очередной скандал. Только на этот раз не все так однозначно и компания по-своему права.

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Оказалось, что ряд участников Mi Fan были изгнаны из команды бета-тестеров внутреннего тестирования прошивки, среди них были и те, кто был частью команды на протяжении нескольких лет. Они лишились права участвовать в тестировании новых версий MIUI.

Фанатов возмутил этот факт, и они начали бомбить своими жалобами главу компании Лэй Цзюня на его страничке в сети Weibo. Он на данный момент никак не отреагировал на ситуацию. Правда, фанатов Xiaomi сложно назвать безвинно изгнанными.

О том, что они исключены из числа участников бета-тестирования, компания уведомила их. Причина — они не предоставили в адрес Xiaomi свой отчет об ошибках или багах, обнаруженных в текущей бета-версии MIUI, за что и были дисквалифицированы. По факту, компания наказала их за бездействие и отсутствие обратной связи.

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Став участником бета-тестирования, тестировщики брали на себя обязательство с определенной периодичностью отправлять рапорты. Они не выполнили это условие и компания решила, что ей не нужны «халявщики», которые не помогают ей вылавливать ошибки и делать MIUI лучше. Xiaomi не хочет, чтобы они лишь числились в качестве бета-тестеров с той лишь целью, чтобы раньше других получать обновления. Ей нужны те, кто будет не простым наблюдателем, а помощниками.

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Источник: mydrivers