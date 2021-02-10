Xiaomi еще есть что показать. Какими будут новинки второй половины 2021 года

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Xiaomi планирует показать больше смартфонов, ряд из которых получат флагманские черты

Неделю назад состоялась премьера Xiaomi Mi Mix 4 и можно было посчитать, что на этом череда премьер флагманов на год нынешний закончена, дальше только субфлагманы и недорогие мобильники. Но известный информатор Digital Chat Station уверяет, что новый флагман у компании появится во второй половине года. Будут и еще новинки.

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Как будет именоваться флагман и другие гаджеты, он не сообщает. Он ограничился лишь перечислением характеристик, которые получат новинки. Так, он уверяет, что компания выпустит смартфоны с чипами Snapdragon 778G, Snapdragon 888/888+ и МТ689. Скорее всего, первый из названых процессоров мы увидим в Xiaomi Mi 11T и Xiaomi CC 10/11. Топовая платформа может достаться Pro-версиям указанных устройств или компания выпустит второй вариант складного смартфона. Не стоит исключать и того, что может случиться пополнение в серии Mix или же топовый флагман появится под брендом Redmi.

По словам источника, в новых устройствах компания предложит датчики разрешением 50 Мп, 64 Мп и 108 Мп, а также быструю зарядку мощностью 67 Вт или 120 Вт. На данный момент это все, о чем поведал информатор. Надеемся, что в будущем появится больше конкретики по части того, какие смартфоны компания выпустит, когда и с какими характеристиками.

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Источник: mydrivers