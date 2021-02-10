Список устройств, которые могут получить iOS-виджеты в MIUI 12.5

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Xiaomi тестирует виджеты в стиле iOS для отдельных устройств

Несмотря на то, что разработчики MIUI ежегодно совершенствуют оболочку, расширяя ее функциональность, еще никогда у них не получилось все сделать идеально, и чтобы не заимствовать чьи-то наработки. Велика вероятность, что расширенная версия MIUI 12.5, представленная несколько дней назад, предложит новую систему виджетов, которая удивительным образом напоминает ту, которую реализовали в iOS 14.

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До 20 октября компания планирует тестировать новые виджеты и только после этого выпустить стабильную версию с ними или отказаться от их реализации. Как оказалось, получить новую систему виджетов могут только избранные:





Ранее в Android виджеты имели определенный размер и форму, а также занимали столько места сколько нужно. В MIUI 12.5 Enhanced Edition предлагается четыре размерных сетки виджетов: 2х2, 4х2, 4х4 и 2х3 клетки. Сами виджеты можно размещать как среди иконок системных приложений, так и создать отдельное поле для них.

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Окончательное решение предлагать виджеты или отказаться от них, компания будет принимать исходя из того, зайдут они пользователям или нет. Также немаловажно, насколько они приглянутся разработчикам.

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Источник: gizmochina