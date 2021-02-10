Список устройств, которые могут получить iOS-виджеты в MIUI 12.5
Xiaomi тестирует виджеты в стиле iOS для отдельных устройств
Несмотря на то, что разработчики MIUI ежегодно совершенствуют оболочку, расширяя ее функциональность, еще никогда у них не получилось все сделать идеально, и чтобы не заимствовать чьи-то наработки. Велика вероятность, что расширенная версия MIUI 12.5, представленная несколько дней назад, предложит новую систему виджетов, которая удивительным образом напоминает ту, которую реализовали в iOS 14.
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До 20 октября компания планирует тестировать новые виджеты и только после этого выпустить стабильную версию с ними или отказаться от их реализации. Как оказалось, получить новую систему виджетов могут только избранные:
- Xiaomi Mi 11 Pro/Mi 11 Ultra/Mi 11 Lite;
- Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10S/Mi 10 Ultra/Mi 10 Lite;
- Xiaomi Mi CC9 Pro;
- Redmi K40/K40 Pro/K40 GE;
- Redmi Note 10 Pro 5G;
- Redmi Note 9 Pro 5G;
- Redmi K30/K30 5G/K30 Pro/K30 Ultra/K30i;
- Redmi 10X 5G/10X Pro 5G.
Ранее в Android виджеты имели определенный размер и форму, а также занимали столько места сколько нужно. В MIUI 12.5 Enhanced Edition предлагается четыре размерных сетки виджетов: 2х2, 4х2, 4х4 и 2х3 клетки. Сами виджеты можно размещать как среди иконок системных приложений, так и создать отдельное поле для них.
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Окончательное решение предлагать виджеты или отказаться от них, компания будет принимать исходя из того, зайдут они пользователям или нет. Также немаловажно, насколько они приглянутся разработчикам.
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Источник: gizmochina
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