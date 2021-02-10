Xiaomi Civi получил дату анонса

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Xiaomi Civi с ориентиром на молодежь и хорошую камеру дебютирует на следующей неделе

У Xiaomi довольно широкий модельный ряд, разобраться в котором новичку непросто. Но компания считает, что тех устройств что уже вышли недостаточно, чтобы достичь намеченной цели — стать лидером рынка смартфонов по прошествии трех лет. Поэтому путевку в жизнь получит новая линейка Xiaomi Civi.

Ее презентация пройдет 27 сентября и целый ряд профильных изданий едины в своем мнении, что новая серия придет на смену семейству Xiaomi CC, которое вышло два года назад. Согласно официальному заявлению Xiaomi Civi «его модный и разнообразный дизайн и инновационная технология обработки изображений сопровождает каждого молодого человека, который счастлив и уверен в том, что исследует все великолепие своего первородства».

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Совершенно очевидно, что линейка Xiaomi Civi будет ориентирована на молодежную аудиторию с акцентом на дизайн и камеры. Напомним, что буквально вчера пришло сообщение, что смартфон получит датчик разрешением 108-мегапикселей и чипсет от MediaTek. Также слили и дизайн новинки, но рассмотреть ее во всех подробностях не удалось. В частности, остается загадкой оформление задней панели.﻿

Источник: sparronews

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