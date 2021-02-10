Xiaomi Civi: что ты такое?

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Xiaomi Civi может стать родоначальником новой линейки и отнюдь не будет клоном Xiaomi 11 Lite NE

На днях в сети появилась информация, что Xiaomi готовит к выходу смартфон Civi. Тогда же было высказано предположение, что на самом деле новинка станет продолжением серии CC, а также по факту будет лишь переименованной версией XiaoMi 11 Lite NE. Но сегодня сетевые источники поставили под сомнение эти догадки.

Xiaomi Civi станет дебютным устройством в одноименной серии и, возможно, она действительно придет на смену линейке CC, которая дебютировала два года назад, но выходом семейства СС9 все может и закончиться. По слухам, одной из фишек новинки станет камера на 108-мегапикселей и в ее основу ляжет датчик Samsung ISOCELL HM3, который установлен в Galaxy S21 Ultra.

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Сообщается также, что в качестве аппаратной платформы выступит процессор от MediaTek. Наиболее вероятный кандидат стать «сердцем» — Dimensity 1200. Источник также выложил в сеть скриншоты из ролика, появившегося в сети Weibo. Предполагается, что на нем показали будущий Xiaomi Civi и удалось только заметить отчетливо врезанную фронтальную камеру по центру экрана. Блок основной камеры похож на тот, который предложили в XiaoMi 11T.

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Источник: notebookcheck