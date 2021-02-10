Xiaomi CyberDog 2 – умная собака с ИИ

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Будущее технологий или просто игра мышцами?)

Xiaomi CyberDog 2 – следующее поколение разумного робота-собаки Xiaomi. Вчера на презентации Xiaomi компания представила ряд новых продуктов: Xiaomi MIX FOLD 3, Xiaomi Pad 6 Max, Xiaomi Smart Band 8 Pro, обзоры которых есть на сайте, и CyberDog 2. CyberDog является передовым новшеством в сфере технологий и робототехники благодаря своим расширенным возможностям искусственного интеллекта и реалистичным характеристикам Работы в последнее время приобретают популярность в мире.





Xiaomi CyberDog 2 вышла в 2021 году сразу после показа первой робособаки Xiaomi CyberDog. Благодаря сочетанию интеллекта, реалистичных характеристик и коллаборативной системы открытого кода, роболица Xiaomi CyberDog 2 имеет потенциал изменить наш способ взаимодействия с робототехническими технологиями. Первое поколение Xiaomi CyberDog не походило на собаку, но после полного переосмысления в CyberDog 2 дизайн обычно принял форму добермана. А еще CyberDog может привлечь внимание детей к изучению программирования и робототехники, тем более в этом девайсе для такого уже открываются возможности.













Кибергеар микроактуаторы, разработанные собственноручно Xiaomi, улучшают маневренность робота. Таким образом CyberDog 2 может выполнять более сложные маневры, такие как постоянные сальта назад и восстановление равновесия после падения. Эта робо-собака имеет 19 датчиков для зрения, осязания и слуха, а также систему принятия решений. Конечно, Xiaomi CyberDog 2 способен ко всему этому благодаря информации от внутренних датчиков и камер. С сочетанием возможностей, таких как динамическая стабильность, восстановление после падения и скорость бега 1,6 м/с, Xiaomi CyberDog 2 имеет реалистичный вид и маневренность.





Система восприятия и принятия решений Xiaomi CyberDog 2 состоит из 19 различных датчиков: звучит вкрутую, но надеемся не как электронный датчик приближения в смартфонах. Эта умная робо-собака имеет немало разных модулей, включая RGB-камеру, интерактивную камеру с искусственным интеллектом, 4 датчика ToF, датчик LiDAR, камеру глубины, ультразвуковой датчик, датчик с широким углом обзора, датчик силы и два датчика Ultra Wideband (UWB) . Еще одной из заявленных целей производителя для CyberDog 2 является сделать его открытым посторонним приложениям. Развернув свои программные инструменты и способность обнаружения собак, Xiaomi надеется убедить разработчиков создавать свои приложения под Xiaomi CyberDog 2.





Цена Xiaomi CyberDog 2 составляет примерно $1789, и кто действительно хочет попытаться прикоснуться к будущему, которое на самом деле может быть и не таким - может его приобрести.



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