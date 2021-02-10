Xiaomi экспериментирует с фронтальной камерой

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Xiaomi получила очередной патент с нетипичной селфи-камерой

Каждый год Xiaomi регистрирует сотни разнообразных разработок. Но, увы, большинство из них так и не будут реализованы в коммерческих продуктах. Но всегда любопытно узнать, куда движется инженерная и дизайнерская мысль. Сегодня стало известно об одной любопытной задумке компании.

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На сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности Китая был обнаружен патент, описывающий смартфон с нетипичным исполнением селфи-камеры. Источник указывает на то, что на верхнем торце находится выдвижная фронталка, обладающая двумя датчиками изображения или одним сенсором со светодиодной вспышкой.

Предполагается, что сам модуль вращающийся, но зачем такое исполнение, когда есть основная камера, сложно понять. Смартфон получил тонкорамочный дисплей и тройную тыльную камеру, где ключевой сенсор большого размера.

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Как всегда, сложно сказать, собирается ли Xiaomi представить в будущем смартфон с таким исполнением селфи-камеры. На данном этапе это лишь задумка, которая так может и не воплотиться в реальном устройстве.

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Источник: nl.letsgodigital