MIUIDaemon на Xiaomi

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Разбираемся, для чего нужна программа MIUI Daemon и нужна ли она вовсе

MIUI – отличная прошивка. Пожалуй, одна из лучших на рынке. Ее часто описывают как отлично настраиваемую, легкую в знакомстве и приятной в повседневной работе. Да, прошивка от Xiaomi вряд ли заработала бы награду за бесперебойную и стабильную работу, но это ей не помешало стать настолько популярной и горячо любимой.

Однако даже то, что нам нравится иногда может потребовать некоторых улучшений и изменений. Одним из очевидных минусов MIUI можно уверенно называть ее «неповоротливость» - графический интерфейс от Xiaomi достаточно громоздкий. В основном это связано с наличием большого количество встроенного софта, часть из которого невозможно удалить, даже если он не является необходимым для корректной работы смартфона.

Одним из таких приложений является MIUI Daemon – программа, которую вам точно захочется выключить или отключить. Давайте посмотрим, что такое MIUI Daemon и как его убрать с глаз долой.

Что такое MIUI Daemon?

MIUI Daemon – встроенный глубоко в работу MIUI софт, собирающий сервисную информацию о работе смартфонов Xiaomi. К данной информации относятся следующие позиции: время работы устройства, статистика работы графического процессора GPU и батареи, данные о загруженности оперативной памяти, объем использованного места хранения устройств, включение–выключение Bluetooth и мобильной сети и IMEI-номер.

Чем же плох MIUI Daemon?

Самый очевидный минус пребывания данного приложения на вашем устройстве – это постоянная «тихая» работа в фоне, из-за чего вы не только тратите драгоценные проценты заряда, но и мегабайты вашего мобильного интернета. Почему так? Ответ прост – кроме сбора данных, MIUI Daemon также занимается и их отправкой на сервера Xiaomi.

Стоит отметить, что, в отличие от своих коллег (привет, Huawei), не скрывает, какие именно данные собирает о вас ваш смартфон – в них нет ни паролей, ни данных о переписках. Однако доверять этому заявлению или нет – решать только вам.

То есть если вы считаете себя человеком, заботящимся за свою приватность, то вам определенно стоит задуматься о том, как бы поскорее убрать MIUI Daemon из списка установленных приложений. Давайте разберемся, как это сделать.

Как удалить MIUI Daemon с вашего Xiaomi?

Существует несколько способов удаления (отключения) MIUI Daemon. Рассмотрим все варианты, начиная с самого простого.

Через «Настройки» MIUI

Самый легкий способ запретить MIUI Daemon собирать информацию о вас – отключить его доступ к личным данным. Таким образом, софт перестанет работать должным образом.

Для этого заходим в общие «Настройки» смартфона, ищем пункт «Пароли и безопасность», внутри которого обнаруживаем подпункт «Доступ к личным данным». Заходим в него и ищем тот самый «MIUI Daemon». Нажимаем на переключатель напротив данного приложения – готово.

Через Titanium Backup и ADB

Полное удаление MIUI Daemon, к сожалению, потребует получение root-прав и использование приложения Titanium Backup – актуально только для опытных пользователей. Разблокировав загрузчик и открыв доступ к рут-правам, вам необходимо установить Titanium Backup, внутри которого нужно найти тот самый MIUI Daemon и выполнить его «заморозку».

Для опытных пользователей также придется по душе использование ADB/Fastboot Tools для удаления лишних составных «частей» MIUI.

Перепрошивка смартфона

Самым радикальным способом удаления MIUI Daemon будет полная перепрошивка смартфона. Тут все просто – что кастомные прошивки, что «переведенные» версии MIUI не имеют данный софт на борту. Вряд ли желаюшие перепрошиться заходят сделать переход с глобальной версии MIUI только из-за MIUI Daemon. И все же сказать о таком способе удаления мы просто были обязаны.

Несмотря на наличие разных способов удаления MIUI Daemon, пожалуй, самый простой способ – отключение доступа к личным файлам – будет самым действенным и логичным. Программа от Xiaomi не является тлетворной по своей сути, поэтому данного запрета будет вполне достаточно.