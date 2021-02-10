Ответ Xiaomi на проблемы с Global ROM MIUI: долгий путь к совершенству. Терпите и вам воздастся

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Xiaomi отреагировала на открытое письмо недовольных уровнем поддержки глобальной версии MIUI

На днях фанаты компании Xiaomi на глобальном рынке обратились к компании с открытым письмом с просьбой обеспечить лучшую поддержку устройств с Global ROM MIUI. На данный момент под обращением набралось около 7 тысяч подписей. Столь небольшое количество подписавшихся можно объяснить тем, что далеко не все пользователи знают об этой инициативе.

Надо отдать должное Xiaomi, она не оставила письмо без внимания и на своем официальном форуме опубликовала ответ на него. Но, если вы думаете услышать какую-то конкретику, то спешим вас разочаровать. Ответ получился декларативным, и львиная его доля посвящена тому «как компания ценит своих пользователей, и они важны для нее».

Xiaomi поблагодарила своих фанатов за письмо, и она «тронута» им. Она благодарна им, что они вернули ее в 2010 год, когда все начиналось и стояла цель «предлагать удивительные продукты по честным ценам», чтобы каждый мог пользоваться удивительными технологиями. И Xiaomi считает, что она верна этим традициям и сейчас.

По ее словам, глобальное сообщество Xiaomi все еще находится на ранней стадии, когда необходимо «терпение и поддержка со стороны глобальных фанатов Mi». Компания уверяет, что услышала стенания фанатов и предлагает первый шаг к действию. Она осознает, что необходима более сильная поддержка на глобальном рынке, особенно с точки зрения тестирования, поддержки и получения обратной связи. Xiaomi позаботилась о том, чтобы добиться улучшений и просит «проявить терпение, поскольку для внесения изменений требуется время».

Создана прошивка MIUI 12.5 с упором на оптимизацию. Оценить все ее преимущества можно будет только с выходом стабильной версии и на основе бесперебойной работы системы. Но необходимо время для развертывания обновления, поэтому Xiaomi вновь просит пользователей быть терпеливыми и дождаться выхода апдейта.

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Что касается различий между глобальной и китайской версиями MIUI, то это продуманная стратегия. Xiaomi непросто понять предпочтения пользователей на глобальном рынке. Тогда как на внутреннем рынке, компания как «рыба в воде». Именно плохое знание того, что хочет и в чем нуждается потребитель за пределами Китая и заставил компанию ограничить функционал Global ROM MIUI. Но сейчас пришло время

для более глубокого изучения нужд пользователей на глобальном рынке, чтобы максимально удовлетворить их потребности.

Вот и все. Только призыв быть терпеливыми и обещание, что в будущем все наладится. Но вот, когда наступит это самое будущее, неизвестно. Как в пословице — на всякое хотение имей терпение.

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Источник: mi.com