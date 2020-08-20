Xiaomi готова распрощаться с SMS. Она внедряет что-то получше

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Новая технология 5G-сообщений пришла на смартфоны Xiaomi

С приходом 5G три крупнейших китайских сотовых операторов связи взялись за разработку новой технологии обмена сообщениями. Она была создана и получила название 5G Messages. Считается, что она станет заменой традиционных SMS и MMS. Инициативу подхватили производители смартфонов и ожидается, что с временем она найдет свое применение на всех устройствах с поддержкой сетей пятого поколения доступных в Китае.

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В числе тех, кто внедрит 5G Messages оказалась и Xiaomi, которая уже предложила технологию обмена сообщениями на ряде 5G-смартфонов. Помимо обмена текстовыми уведомлениями, она позволяет передавать медиаконтент (изображения, ролики, аудиофайлы и т.д.), контактные данные и смайлики. Работать с 5G Messages можно как онлайн, так и без подключения к интернету, а также предусмотрены функции хранения переписки и управления историей.

В самом отчете не упоминаются те модели Xiaomi, которые уже получили поддержку 5G Messages, а на какие она придет позже. Но точно известно, что на данном этапе сама технология работает только в Китае, а вот когда планируется внедрить ее в других странах, не сообщается.

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5G Messages была анонсирована в апреле нынешнего года, а ее развертывание стартовало в июне. Первой ее начала внедрять на своих устройствах Huawei. В числе тех, кто предложит поддержку технологии на своих смартфонах, также значатся компании ZTE, Oppo, Meizu, Lenovo и другие.

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Источник: gizchina