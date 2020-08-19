Xiaomi обновила свой бюджетник Redmi 8A до 10 версии Android, но забыла про MIUI 12

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Бюджетник Redmi 8A получил обновление до Android 10 на базе MIUI 11. А где MIUI 12?





Надо сказать, что политика обновлений продукции от Xiaomi немного удивляет. Компания держит некоторые свои более дорогие устройства на еще более-менее бодром, но уже все-таки устаревшем Android 9, а бюджетники активно переходят на «Десятку».

Благодаря такому стечению обстоятельств, ультрабюджетник Redmi 7A уже получил Android 10, и теперь пришло время для второго прошлогоднего бюджетника, Redmi 8A. На международную версию этого смартфона начала прилетать Android 10.

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И хоть это очень здорово, что в наше время даже бюджетники получают такую любовь от производителя, одна вещь немного омрачает радость владельцев Redmi 8A – обновление не основано на последней MIUI 12. Но, по словам Xiaomi, это просто вопрос времени – компании надо оптимизировать более тяжелую прошивку для менее производительных аппаратов.





Китайский вариант смартфона получил Android 10 еще в прошлом месяце с июльским патчем безопасности от 2020 года, который также получила и глобальная версия в минорном обновлении. Сейчас международный вариант прошивки на Android 10 приносит уже августовский патч, что не может не радовать.

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Стоит отметить, что Redmi 8A, вероятно, не получит Android 11. Так сложилось, что бюджетники Xiaomi не получают более одного основного обновления ПО. Но смартфон точно должен получать будущие обновления MIUI, но все следующие сборки будут основаны на Android 10.



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Источник: Gizmochina



