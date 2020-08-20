Xiaomi показала, как работает мегабыстрая беспроводная зарядка в Mi 10 Ultra

378

Xiaomi решила объяснить принцип работы своей крутой беспроводной зарядки.





Совсем недавно был представлен флагман компании Xiaomi Mi 10 Ultra, который, помимо ожидаемых топовых характеристик, ошеломил возможностями зарядки аккумулятора. И если зарядка по проводу на 120 Вт удивляет, то поддержка передачи заряда по беспроводу на 50 Вт заставляет поверить в чудо – не у всех флагманов есть такая скорость заряда по кабелю.

Благодаря этой технологии зарядки, аккумулятор смартфона емкостью 4500 мАч может быть полностью наполнен всего за 40 минут.

Чтобы закрыть все вопросы, компания выложила объяснение того, как эта технология работает. Ключевым моментом было изменение компоновки между катушкой и батареей, то есть генератора подкачки заряда – DC-DC преобразователя, который используется для повышения или понижения напряжения.





Вместо традиционной компоновки с двумя последовательно работающими генераторами, Xiaomi заставила их работать параллельно друг другу. Преобразование напряжения не является эффективным на 100% - обычные генераторы имеют КПД 97%. Если установить два генератора рядом, то КПД даже начнет постоянно падать. С генераторами, которые установила Xiaomi, такой проблемы не будет.

Xiaomi также использовала генераторы нового поколения с КПД 98,5%. Это может показаться небольшой разницей, но имейте в виду, что при 50 Вт даже 1% может отдать значительное тепло для такого малыша, как смартфон.

Генераторы соединены с батареей высокопроводящим материалом на основе графена, чтобы еще больше минимизировать потери. Сама батарея разделена на два соединенных элемента мощностью по 2250 мАч.

Читать также: Xiaomi Mi 10 Ultra первым получил эту технологию. Интриги с глобальным релизом юбилейного флагмана﻿



Катушка тоже непростая. Xiaomi использовала технология многониточной намотки в 5 слоев - конструкция, которая помогает сконцентрировать действие магнитного поля и еще заметнее снизить потери.





Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

Источник: Sparrows News



https://andro-news.com/news/esche-odin-byudzhetnik-zte-blade-v2020-byl-predstavlen.html Еще один бюджетник ZTE Blade V2020 был представлен(в Адм. панель)