Xiaomi готовит царский планшет в ответ на Galaxy Tab S8 Ultra

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Xiaomi расширяет линейку планшетов, добавляя модель Pad 6 Ultra.

Еще летом инсайдер Digital Chat Station намекал, что Xiaomi работает над ультимативным флагманским планшетом. Сегодня он предоставил более подробную информацию о линейке планшетов компании. В этом году Xiaomi решила расширить линейку планшетов и нас ждут сразу три устройства: Xiaomi Pad 6 (M82), Xiaomi Pad 6 Pro (M81) и модель с пока нераскрытым названием под кодовым номером M80, которая по логике именования должна быть флагманом линейки и получит приставку "+" или "Ultra" в названии.

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

В основе старшей модели установлен Snapdragon 8+ Gen 1 с поддержкой 5G, что означает наличие лотка для SIM-карт, а младший получит проверенный временем Snapdragon 870 . Кроме того, планшет предложит "большой" 2.8K-дисплей с частотой 120 Гц, слухи варьируются между 12,6" и 14". Вполне возможно, первая панель достанется "прашке", тогда как "ультра" будет соревноваться с 14,6" монстром Samsung Galaxy Tab S8 Ultra . По какой именно технологии будут изготовлены дисплеи новинок, сетью ходит противоречивая информация, но большинство экспертов сходится в потому что младшая версия получит IPS панель, а средняя и старшая – AMOLED, анонс планшетов ожидается в апреле вместе с Xiaomi 13 Ultra.

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Источник: weibo