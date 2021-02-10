Xiaomi хочет запретить извлекать APK-файлы отовсюду. Google против

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Корпорация добра уверена, что действенного способа блокировки не существует

На протяжении многих лет простота извлечения и обмена APK-файлами (используемыми для установки приложений) является преимуществом для экосистемы Android. Например, если недавнее обновление приложения вызывает серьезные проблемы, можно зайти на краудсорсинговый веб-сайт, чтобы оттуда загрузить более старую версию, пока проблема не будет решена. Или, если объем данных ограниченный, можно попросить кого-то локально отправить APK-файл игры или обновление приложения для установки.

Но далеко не все компании в восторге от возможности копировать и устанавливать APK-файлы из сторонних источников. Так, пришло сообщение, что Xiaomi уже создала проект Android с открытым исходным кодом, запрещающий владельцам устройств копировать APK-файлы из сторонних источников. Причина — «защитить частные ресурсы».

Xiaomi хочет, чтобы приложения были доступны только в Google Play Store или другом проверенном маркетплейсе. Неожиданно Google выступила против этой инициативы компании. Но не по причине конкуренции и свободы источников для получения контента. Проблема в том, что подготовленное Xiaomi программное обеспечение обладает существенным недостатком. Оно заточено на блокировку извлечения APK-файлов только из обычной (пользовательской) сборки Android. По мнению одного из сотрудников Google, чтобы обойти это ограничение, достаточно будет установить отладочную сборку зеленого робота и это позволит извлекать APK в обычном режиме. Т.е. по факту он говорит о том, что блокировка Xiaomi не является эффективным и действенным инструментом.

Кроме того, целый ряд разработчиков Google считают, что APK-файлы нельзя считать «частными». Нельзя ожидать того, чтобы одержимое APK можно было сохранить в тайне. Они уверены, что даже если бы они и хотели бы это сделать, то они не могут гарантировать, что какой-либо из методов окажется действительно работоспособным.

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Источник: 9to5google