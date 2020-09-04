Xiaomi хвастается очередным достижением. Оно связано с серией Redmi Note 8

865

Redmi Note 8 нравится пользователям

Xiaomi не та компания, которая предпочитает скромно молчать о своих успехах и победах. Напротив, она среди тех, кто считает необходимым делиться своими достижениями с широкой аудиторией. Какой бы весомой или не очень была очередная победа. Так, вчера глава компании Лэй Цзюнь поделился своим восторгом, напомнив пользователям, что Redmi Note 8 получился потрясающим. Поводом вспомнить и превознести смартфон стали положительные отзывы пользователей.

Читать также: Что с ценами на Poco X3 NFC? ОБНОВЛЕНО: Распаковка на видео

На этот раз восторг топ-менеджера компании вызвал тот факт, что на торговой площадке Jingdong количество отзывов о Redmi Note 8 превысило 1 млн и почти столько же отзывов собрал Redmi Note 8 Pro. Но самое главное — 97% из них положительных. Нам остается поверить на слово компании и поздравить ее с очередным «достижением». Ведь объективно серия Redmi Note 8 получилась удачной и статистика говорит о более 30 млн проданных смартфонов по всему миру.

А тем временем компания готовится к анонсу линейки Redmi Note 10, которая первой за всю историю серии получит поддержку 5G. Последние слухи указывают на то, что мы увидим новинку минимум в двух версиях, которые будут отличаться аппаратной платформой. Похоже, что базовая версия будет довольствоваться Dimensity 720, а «прошка» предложит Dimensity 820. На данный момент нет достоверной информации, когда состоится премьера новинок. На уровне прогнозов — анонс ждать уже в сентябре.

Читать также: Когда Xiaomi удивит складным смартфоном

﻿ ﻿ ﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿

Источник: cnmo﻿

