Когда Xiaomi удивит складным смартфоном

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Складной мобильник от Xiaomi не ожидайте в этом году

Сейчас на рынке смартфонов не происходит никаких революций. Были ожидания, что событием, которое перевернет индустрию станет появление складных устройств с гибким дисплеем. В итоге же мы получили дорогие и непонятные смартфоны, которые хотят показать многие. Но они лишены внятного позиционирования и понимания тех преимуществ, которые получит потребитель.

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Сгибаемое что-то готовится представить и Xiaomi. Еще в самом начале прошлого года в сеть выложили ролик, где президент компании Лин Бин сидит с компактным планшетом в руках и листает соцсети. А затем легким движением рук устройство трансформируется в смартфон. Причем сгибается он с двух сторон и превращается в достаточно толстый «брусок».

Тогда было сказано, что еще чуть-чуть и компания будет готова представить коммерческое воплощение складного смартфона. Но этого так и не произошло до сегодняшнего дня. Не произойдет и в нынешнем году. Китайские источники сообщили, что свой первый складной смартфон Xiaomi выпустит в следующем году.

Ранее президент Xiaomi Лин Бин заявил, что при создании мобильного смартфона с двойным складыванием они смогли преодолеть ряд технических проблем, среди которых технология гибкой матрицы, шарнирного механизма, покрытия для гибкой матрицы и адаптации MIUI. И это будет первый в мире смартфон, складывающийся с двух сторон.

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Но, похоже, что складной смартфон Xiaomi все еще далек от совершенства и есть проблемы, которые предстоит решить. Одна из них — новинка не должна стоить дорого. Да, компания уже шагнула на территорию флагманов от А-брендов и начала выпускать дорогие устройства. Но в случае со складным смартфоном она рискует не найти свою аудиторию и желающих заплатить много за эксперимент. Думаю, что прохладная реакция со стороны пользователей на концептуальный Xiaomi Mi Mix Alpha подтвердила, что аудитория не готова покупать задорого такие продукты.

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Источник: mydrivers