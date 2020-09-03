Что с ценами на Poco X3 NFC? ОБНОВЛЕНО: Распаковка на видео

1775

Назвали ценники на Poco X3 NFC

Следующая неделя начнется с анонса Poco X3 NFC, который должен открыть плеяду устройств с новым чипом Snapdragon 732G. И это будет первый смартфон этого года от компании со своим «лицом» и ее нельзя будет обвинить в очередном клонировании какой-то модели Redmi. На это нас настраивают инсайдеры, которые сегодня решили посвятить широкую аудиторию и в ценовую политику на Poco X3 NFC.

Читать также: Когда Xiaomi удивит складным смартфоном

Раздобыть информацию о стоимости новинки удалось благодаря филиппинскому ритейлеру, который уже создал страничку со смартфоном, где и указаны ценники. Так, базовую версию намерены продавать по цене $216, а за топовую придется отдать $268. Отличаться они будут по объему памяти, но сколько кому достанется ритейлер не уточнил. По слухам, старшая модификация должна предложить 8/256 Гб памяти.

Напомним, что Poco X3 NFC приписывают 120-герцовый дисплей диагональю 6,67 дюйма, новый чип от Qualcomm, поддержку NFC, емкий аккумулятор на 5160 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт и четверную тыльную камеру, где основной датчик разрешением 64-мегапикселя. Работать аппарат должен под управлением Android 10 с оболочкой MIUI 12 с рядом отличий от разработчиков Poco.

Что из этого правда, узнаем уже в понедельник, 7 сентября.

ОБНОВЛЕНИЕ: В сети уже появилось видео с распаковкой Poco X3 NFC. Сомнений в дизайне новинки не осталось.

Читать также: Не Poco X3 единым. На следующей неделе обещана еще одна новинка Poco

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿

Источник: gizmochina