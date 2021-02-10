Xiaomi и ее «удивительный» смартфон будущего, который вряд ли понравится

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Неумное желание дизайнеров и инженеров создавать смартфоны в стиле мыло

Многие патенты превращаются в выставку технологий, которые никогда не реализуются или не пригодятся. Просто производители ищут пути, как разнообразить мобильные устройства, сделать их оригинальными и напичкать всевозможными функциями. Патентует все, что придет в голову, на всякий случай. Но все же нет полной гарантии, что все, что придумали инженеры и дизайнеры сегодня не воплотится в той или иной форме завтра в коммерческих продуктах.

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Предлагаем посмотреть на патентные эскизы, которые демонстрируют полет мысли инженеров Xiaomi. К чему готовится, если очередной патент компании реализуют на практике? Перед нами аппарат с экзотической внешностью, создавали которую с желанием максимально «натянуть» дисплей на переднюю панель, попутно захватив и боковые грани.

Это смартфон с рекордно вытянутыми пропорциями дисплея, который натянут на боковины корпуса. Получился обмылок «зализанный» со всех почти сторон. А еще тут нет вырезов для камер в случайных местах дисплея. Вся передняя панель расчищена под экран. Пользоваться таким устройством будет сродни боли и панического страха уронить смартфон. Тут нет права на ошибку — неловкость рук и вы теряете средство связи. Облачив же его в чехол, нивелируется вся магия с наплывающим на грани экраном.

Также мобильник лишили кнопок и разъемов, а значит беспроводная зарядка станет единственным способом восполнить заряд, экран будет выступать в качестве динамика и предложат чувствительные к нажатию кнопки по бокам.

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Патент свежий и Xiaomi оформила его 6 июля. Очевидно, что в ближайшее время коммерческий вариант такого смартфона не появится. И надеемся, что такой аппарат и не выйдет. К такому исполнению много вопросов и на нынешнем уровне развития технологий, реализовать подобное решение грамотно и не в ущерб комфорту работу, невозможно.

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Источник: letsgodigital