Xiaomi Mi 12 может выйти раньше из-за раннего релиза Snapdragon 895

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Qualcomm с опережением сроков создает новый флагманский чип и это может спровоцировать более ранний выход устройств с ним

В прошлом году Xiaomi поторопилась и преждевременно выпустила Xiaomi Mi 11. Расчет был на то, что флагман первым на рынке предложит чип Snapdragon 888 и получит преимущество над конкурентами на пару месяцев. Но суровая реальность показала, что компания явно поспешила и сделала ставку не на ту «лошадку». Snapdragon 888 оказался проблемным и склонным к перегреву.

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Сделает ли выводы компания из этой истории, остается только гадать. Но есть вероятность, что случае с Snapdragon 895 она также попытается обскакать всех и первой выпустит смартфон с ним на борту — Xiaomi Mi 12. По данным известного сетевого информатора Ice Universe, «строительство» Snapdragon 895 идет с опережением сроков минимум на полмесяца. Если работы над новой платформой будут завершены досрочно, Xiaomi также может пойти по пути раннего релиза нового флагмана. Выход Xiaomi Mi 12 вполне может прийтись на первую половину декабря.

Xiaomi Mi 11

Но это лишь догадки, которые строятся на том, что Qualcomm может раньше времени представить Snapdragon 895. А у Xiaomi сильно желание быть «впереди планеты всей». Эти фактора могут совпасть, что выльется в досрочный релиз Xiaomi Mi 12. Что касается непосредственно времени официального анонса Snapdragon 895, то вряд ли Qualcomm будет изменять своей традиции и представит его в начале декабря на своем ежегодном технологическом саммите.

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Источник: gizmochina