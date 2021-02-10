Xiaomi и Samsung это сделали вопреки, хитовая бюджетка Redmi и Apple — это жуть

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Лето неумолимо приближается к своему завершению, а вот новости в мире технологий не заканчиваются. Эта неделя оказалась насыщенной на новинки и нам было о чем поговорить. Так, на прошедшем мероприятии Galaxy Unpacked южнокорейский гигант показал целую россыпь новых устройств. С Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Watch 4 мы успели вас познакомить. Если не видели, посмотрите ролики тут и тут.

А мы же расскажем о других новостях недели. Так, во Вьетнаме решили принудительно «подсадить» всех на 4G. Причем это касается не только пользователей, но и сотовых операторов. Вездесущие же китайцы преуспели в деле создании прочного стекла, которое даже на поверхности алмаза способно оставить порезы.

Не знаю, как вы, а мы рады, что MediaTek в последнее время существенно добавила. У нее получаются отличные 5G-чипы. Очередные новинки — 6-нанометровые Dimensity 920 и Dimensity 810. Говоря про новые аппаратные платформы, стоит сказать, что в декабре должны показать флагманский Snapdragon 898. Предсказуемо, он добавит в мощности по сравнению с предшественником и прирост составит 20%. Но за улучшенную производительность придется расплачиваться перегревом.

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У Samsung получился добротный флагманский Galaxy Z Fold 3, где к складному форм-фактору добавилась еще одна фишка — подэкранная камера. Правда, фронталка получилась не айс, Samsung сама признает, что смартфон не для селфи. Поклонникам же автопортретов предложили взглянуть на Galaxy Z Flip 3.

Huawei продолжает избавляться от активов и следом за Honor продала подразделение по производству серверов. Несмотря на то, что де-юре Honor теперь независима от Huawei, в США нашлись политики, которые не поверили в трюк с продажей суббреда. Они требуют включить Honor в санкционный список.

На неделе сама Honor отметилась анонсом серии Magic 3, в которую вошли модели, получившие флагманские чипы от Qualcomm, OLED-дисплеи с повышенной герцовкой, быструю и проводные зарядки, а также продвинутые камеры в старших версиях.

Apple же продолжает удивлять своим полетом фантазии. Очередной странный патент — дырчатые грани iPhone. Предвкушаем появление «яблочных» терок.

За день до презентации Samsung свой ивент провела Xiaomi. Был представлен Xiaomi Mi Mix 4 с камерой под дисплеем. По факту, смартфон стал демо-версией новой технологии, которая еще далека от совершенства и качество селфи не удовлетворит ценителей автопортретов. В сырости разработки признался сам вице-президент компании, но при этом не уточнил, зачем же Xiaomi решилась на эксперимент, предложив за него заплатить тем, кто купит Mi Mix 4.

Xiaomi решила отблагодарить первых покупателей Mi 1 и раздаст им ваучеры на сумму $308. Именно столько они потратили на покупку первого смартфона компании и теперь им возвращают вложенные деньги посредством подарочного сертификата на аналогичную сумму средств. Только вот преданные фанаты не хотят приобретать технику Xiaomi, а стремятся получить выгоду другим путем — продав вдвое дороже свой скидочный ваучер.

На неделе в сеть слили характеристики Redmi 10, и мы уже знаем, что его представят 18 августа. И на десерт — рубрика «дичь». Смотрите наш новостной выпуск, будет интересно!