Xiaomi идет верной дорогой, дефицит Sony PlayStation 5, новации Vivo NEX 5 и уменьшенная челка iPhone 13

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Наступил вторник, и пришло время подвести итоги прошедших дней, собирая самые интересные и значимые события в мире технологий. В этот раз ничего не помешало нам найти любопытные новости и приступим к их дайджесту.

Пожалуй, главная новость последних дней — мобильный бизнес LG схлопнулся. Окончательное прощание с рынком пройдет 31 июля, но компания обещает выполнить взятые обязательства по обновлению до Android 12 смартфонов, выпущенных в прошлом году.

Остальной рынок продолжает жить в условиях дефицита и уже известный сборщик Foxconn заявил о том, что поставки чипов сократились на 10% и вместе с этим на спад пойдет и производство электроники. В частности, дефицит Sony PlayStation 5 неизбежен.

«Неожиданно» в очередной раз облажалась Facebook допустив утечку данных многомиллионной армии пользователей. Похоже, сливать информацию о пользователях входит в привычку Facebook.

В сети появились фото Lenovo Legion 2 Pro. Сложно как-то однозначно определиться, нравится смартфон в таком исполнении или вызывает стойкое неприятие.

Еще поговаривают, что Google в этом году может выстрелить из всех орудий, представив почти эталонный Pixel 6. До идеала намерены дотянуть установкой фирменного чипа, который будет слаженно работать с программным обеспечением. А те, кто уже успел прикупить Pixel могут посмотреть ролик, как просто можно перенести данные на смартфон Google даже с банана.

За прошедшие дни инсайдеры порадовали изображениями и характеристиками Oppo Reno6 и Vivo NEX 5, а также сообщили, что игровой смартфон Redmi будет доступным и ценник должен стартовать с отметки $305.

Из-за стен Apple не «проистекло» новой информации о новинках, а вот Тим Кук дал большое интервью, в котором намекнул, что Apple Car не такая уж призрачная или мифическая вещь, все может статься. А еще поведал, что лет через десять от точно покинет пост главы Apple.

И напоследок мы поделимся порцией новостей о новинках Xiaomi и ее грандиозных планах по импортозамещению на манер Huawei. А также расскажем, что далеко не всегда стоит «доверять» свои фото или ролики Google Phote. Эти и другие новости — на видео.