Xiaomi India анонсировала глобальный Redmi Note 13 Pro+ в январе 2024 года

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Ждать глобальных Redmi Note 13﻿ уже недолго

Xiaomi завершила анонс серии Redmi 13C в Индии тизером глобального запуска Redmi Note 13 Pro+. Завершение прямой трансляции показало, что событие было полностью снято на Redmi Note 13 Pro+, который, как подтверждено, будет представлен в Индии в январе 2024 года.



Серия Redmi Note 13 от Xiaomi состоит из трех моделей: Redmi Note 13, Note 13 Pro и Note 13 Pro+. Некоторые из них должны выйти в мире как смартфоны Poco.



Телефоны серии Note 13 были представлены в Китае еще в сентябре и можно ожидать, что все три будут представлены в Индии на январе. В скором времени может появиться больше деталей о глобальном запуске Redmi Note 13, если интересно – следите за новостями.﻿

Источник: Xiaomi India