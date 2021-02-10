Xiaomi испытывает дефицит топовых чипов

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Xiaomi признается, что ей не хватает Snapdragon 888 и Snapdragon 870

Дефицит является одним из состояний, в котором пребывают практически все производители смартфонов. Из-за карантина и жестких ограничительных мер в прошлом году цепочки поставок были парализованы. К жизни удалось вернуться, но не все могут полностью восстановиться и выйти на прежний уровень производства. А тут еще и возросшие аппетиты производителей не способствуют стабилизации ситуации.

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Одна из главных проблем — нехватка микрочипов. Xiaomi уже не раз говорила о том, что работает в условиях турбулентности из-за дефицита процессоров. Ситуация не улучшается и сразу два топ-менеджера компании подтвердили, что наблюдается нехватка таких чипсетов как Snapdragon 888 и Snapdragon 870. Ими стали глава Redmi Лю Вейбинг и директор по продукции Ван Тенг Томас.

Помимо нехватки систем на чипе сейчас в Китае наблюдается дефицит смартфонов Xiaomi. А спровоцировала его летняя распродажа 618, когда покупатели за короткий срок опустошили склады продавцов. Похоже, что восполнить складские запасы в короткий срок не получится. И все из-за пресловутого дефицита процессоров.

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Источник: ithome