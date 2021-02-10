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Второе пространство является фирменной фишкой на смартфонах Xiaomi. Это очень полезная функция, позволяющая создавать несколько рабочих столов в телефоне. С помощью данного инструмента пользователь может разграничить личную и профессиональную деятельность, либо скрыть важные материалы, если устройством временно пользуется другой человек. Поэтому в статье подробно обсудим функцию «Secondspace» на Сяоми и Редми.

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Что такое второе пространство и зачем нужно

Second space — опция, разделяющая смартфон на две рабочие зоны. Создается полный клон системы, который вы можете настраивать отдельно: изменять тему оформления, устанавливать приложения, добавлять контакты, делать фото, хранить файлы. Пространства не синхронизируются, но возможно перемещение файлов между ними. Более того, созданная рабочая область защищается паролем, что вдвойне увеличивает безопасность личных данных.

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Второе пространство впервые появилось в 2016 году с выходом прошивки MIUI 8. До сих пор разработчики добавляют эту функцию в смартфоны Xiaomi и продолжают улучшать ее.

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Тысячи пользователей постоянно используют second space:

1.Чаще всего функция применяется для создания рабочего и личного пространства. В одной области можно хранить важные документы и другие профессиональные файлы, а в другой устанавливать соцсети и игры для досуга.

2.Другая ситуация: вы периодически даете мобильное устройство ребенку и хотите уберечь его от взрослой информации. В таком случае достаточно создать пространство с развивающими играми, а интернет отключить.

3.Смартфон иногда попадает на глаза любопытным родственникам или друзьям. Тогда стоит заранее перенести личные материалы в отдельную зону и поставить надежный пароль.





Мы разобрались, для чего нужно второе пространство. Теперь расскажем, как его создать и правильно настроить.

Создание Second Space на Xiaomi

Рассмотрим создание второго пространства на смартфоне под управлением MIUI 12. В MIUI 11 принцип будет аналогичный.

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1.Заходим в «Настройки» и открываем пункт «Особые возможности».





2.Переходим во вкладку «Второе пространство». Кликаем по большой голубой кнопке «Создать второе пространство».





3.Ждем около минуты, пока не появится надпись «Пространство создано». Тапаем в правом нижнем углу «Далее».





4.Выбираем способ перехода: пароль или ярлык на рабочем столе.





5.По желанию устанавливаем пароль для второй области. Обратите внимание, что оригинальное пространство тоже должно быть защищено паролем.





6.После этого откроется созданный рабочий стол. Чтобы вернуться в первую рабочую зону, достаточно нажать по ярлыку «Переход».





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Настройка второго пространства

Есть множество параметров, которые можно настроить по своему усмотрению. Для этого переключитесь на созданную область, и в настройках зайдите в раздел «Второе пространство». Доступны следующие настройки:

Установка или изменение пароля.

Показ ярлыка в Настройках и/или на рабочем столе + отображение уведомлений (отдельно для первого и второго пространства).

Включение или отключение показа личных сообщений в созданной области.

Перемещение данных. Импорт или экспорт фото, файлов и контактов, а также выбор приложений, которые будут отображаться в конкретном пространстве.

Отображение значка second space в строке состояния.

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Где найти вторую рабочую область

Переключаться между областями можно двумя способами.

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1.Первый вариант безопасный: вы указываете отдельные пароли для двух пространств, и в зависимости от того, какой пароль ввели на экране блокировки, заходите в ту или иную рабочую область.

2.Второй метод более удобный, но в таком случае личная информация не будет защищена. На рабочий стол добавляется ярлык «Переход», кликнув по которому, вы автоматически попадете в другую область. Вводить пароль необязательно.





Осуществлять переключение между пространствами можно неограниченное количество раз. Но учтите, что это довольно сложный и энергозатратный процесс для смартфона, особенно если модель со слабым или устаревшим железом. Например, на бюджетном Redmi 7A наблюдаются сильные зависания. Поэтому рекомендуем переходить между рабочими областями не чаще нескольких раз в день.

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Удаление Second space

Удалить второе пространство на Xiaomi и Redmi очень легко. Нужно открыть одноименный пункт в настройках и нажать «Удаление второго пространства», если вы находитесь в созданной области. Потом нажмите «Далее» и подтвердите действие с помощью ввода пароля (при условии включенной защиты).

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Удаление с оригинальной рабочей области проводится по аналогичному принципу. Заходим в «Настройки» — «Второе пространство» и кликаем по значку корзины в правом верхнем углу.

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Теперь вы знаете все о функции «Second space» на смартфонах Xiaomi. Пишите в комментарии, пользуетесь ли данным инструментом.